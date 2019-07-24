Наблюдатели: на протестном митинге в Петербурге – от 6 до 8 тысяч человек

Митинг против нарушений на выборах в Петербурге 25 июля собрал более 6 тысяч человек, некоторые наблюдатели оценивают количество пришедших даже в 8 тысяч. Не обходится без провокаций. Так, на сцену прорвался боец, националист Вячеслав Дацик. Он попытался отнять у организаторов микрофон, но полицейские под крики толпы «Позор!» увели его со сцены. Слово попытался взять один из лидеров движения «Патриоты великого отечества» (проект лидера движения «Антимайдан Николая Старикова) Анатолий Петрунин. Его прогнали со сцены сами протестующие.

На митинге корреспондент «Фонтанки» заметил ещё несколько человек, которые в прошлом не были замечены в протестной активности. Это политтехнологи Петр Бычков (в СМИ его называли руководителем петербургского «бэк-офиса» африканских проектов предпринимателя Пригожина) и Дмитрий Савчук. Сопровождал Дацика политтехнолог Всеволод Русаков.

Звучат призывы лишить статуса спикера Заксобрания и лидера региональной «Единой России» Вячеслава Макарова: протестующие назвали его одним из организаторов фальсификаций на муниципальных выборах. Кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко со сцены поделился: «Меня тут спросили: "Вы спойлер?" Я ответил: «Я против "Единой России"». Из толпы митингующих раздались крики «Снимайся!». Бортко отреагировал: сказал, что вместо требований сняться петербуржцы должны объединиться друг с другом.

Напомним, митинг против произвола на выборах проходит в Петербурге у Финляндского вокзала. Перекрытие дорог спровоцировало пробки в районе площади Ленина. Организаторами акции выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие. Активисты требуют перенести выборы, отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах, зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.