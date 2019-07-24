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Общество
24.07.2019 21:52
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«Вы думаете, я пойду кайфовать на эти деньги?» Бесплатные билеты на парад ВМФ в Петербурге продают в сети. Владимир Путин не увидит

В пятьсот рублей оценила жительница Петербурга возможность попасть на кронштадтскую часть Главного военно-морского парада. За эти деньги она предлагает проходку, заверенную комитетом по вопросам законности Смольного.

Объявление о продаже билетов на ключевое событие дня ВМФ размещено 24 июля на интернет-барахолке. «Всем привет! Есть пригласительные на 28 июля на парад в Кронштад, цена 500» – сообщила Кристина Еременко. (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

По информации «Фонтанки», в этом году для прохода на Южную стенку Кронштадта было изготовлено 10 тысяч пригласительных билетов. Из них 2 тысячи переданы в администрацию Кронштадтского района, а остальные – в комитет по вопросам законности Смольного. Чиновники распределяют билеты по ветеранским и общественным организациям. Остатки достаются горожанам, но счастливчиков мало. Основополагающее в действе – пригласительные бесплатны.

По странице в социальной сети можно сделать вывод, что продавцу билетов не только правильное написание Кронштадта чуждо, но и хоть сколько-нибудь чиновничье. «Люблю творить красоту», – указано в статусе, а стена усыпана примерами её работы в качестве визажиста.

Бесплатные билеты на парад ВМФ в Петербурге продают в сети

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В корреспонденте «Фонтанки» Кристина Еременко поначалу увидела покупателя. За билетами предложила приехать к ней домой на север Петербурга. Сообщила, что в наличии шесть проходок, но две уже зарезервированы.

«Билеты на парад обычно не продают, а вы продаёте. Как так?» – спросила «Фонтанка».

«Вы можете не беспокоиться, они утверждены комитетом по вопросам законности и никаких проблем не будет. Единственное, что там не допускают личный автотранспорт. Чтобы вы это имели ввиду и учитывали. Я не работаю в комитете, мне просто дали», – ответила Кристина.

«Фонтанка» призналась, что обеспокоена не личными проблемами, а возможными трудностями у самой Кристины и того, кто ей дал билеты на реализацию. Кристина тоже раскрыла карты:

«Вы думаете, что я пойду кайфовать на эти деньги? Вы не знаете, что и как я планирую сделать. Вообще эти деньги должны были пойти на благотворительность. Если вам билеты не нужны, то тогда не надо спрашивать, что и как».

Слово «благотворительность» удалось выговорить не с первого раза. Одолев трудное, Кристина принялась вычищать аудиосообщения, где упоминается комитет по законности. У «Фонтанки» они сохранились. Объявление о продаже бесплатных билетов на парад ВМФ Кристина удалять не стала. 

Главный военно-морской парад пройдёт в Петербурге 28 июля. Начнётся он с Невы. На Сенатской площади будет Владимир Путин. Пригласительный билет к Медному всаднику, по данным «Фонтанки», получил далеко не каждый флотский ветеран. Каждый год ропщут коренные кронштадтцы – из-за того, что им на свой праздник не попасть. 

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В параде на Неве и Кронштадтском рейде примут участие более 40 кораблей. Столько же единиц техники задействовано в воздушной части. Движение в городе на время репетиций и самого парада существенно ограничено. 


© Фонтанка.Ру

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