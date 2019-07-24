Репетиция парада ВМФ перекрывает движение транспорта в Петербурге. В центре будут разводить мосты

Репетиция парада ВМФ в Петербурге изменит маршруты общественного транспорта из-за разводки мостов 25 июля. Трудности в передвижении горожане и гости Северной столицы будут испытывать с 11 до 12 часов утра.

Как сообщает Мостотрест, будут закрыты для передвижения Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Из-за этого коррективы будут внесены в маршруты автобусов №№ 6, 7, 10, 24, 46, 49, 100, 191, трамвая №3 и троллейбусов №№ 1, 3, 7, 8, 10, 11. В Кронштадте пути следования изменятся у автобусов под номерами 1 и 3.

Военно-морской парад в Петербурге состоится 28 июля. В нем примут участие корабли, подводные лодки и морская авиация Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. В день ВМФ остров Котлин уже традиционно будет закрыт для автомобилистов. С 07.00 до 17.00 въезд в Кронштадт будет возможен только для имеющих специальный пропуск местных жителей, городского общественного транспорта и экстренных служб.