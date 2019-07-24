Это пестицид какой-то. В России впервые возбуждено дело за массовое убийство пчел

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело после гибели пчел. Их травили пестицидами аграрии.

Как сообщает 24 июля СУ СК Орловской области, уголовное дело возбуждено по статье 249 УК «Нарушение правил борьбы с болезнями и вредителями растений».

«14 июня 2019 года в Корсаковском районе на пасеке зафиксирована массовая гибель пчел в количестве более 300 пчелосемей», – говорится в сообщении.

По версии следствия, к мору насекомых причастны сотрудники компании «Отрадаагроинвест», которые при обработке посевов пшеницы перестарались с химикатами.

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Владельцем «Отрадаагроинвест» СПАРК называет группу компаний «Русагро». Ее основал бывший член Совета Федерации Вадим Мошкович. Кроме Орловской области, пчелиный мор наблюдался в Липецке, Саратове, Ульяновске, Курске, Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае.

Ранее в массовой гибели пчел летом 2019 года Россельхознадзор обвинил чиновников Минэкономразвития. Восемь лет назад у службы отобрали функции по контролю производства, продажи и применения пестицидов и агрохимикатов.