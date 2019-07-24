На митинг против произвола на выборах в Петербурге пришли около трех тысяч человек. Рыжий Тарзан общается с Бортко

Митинг против произвола на петербургских выборах на площади Ленина собрал около трех тысяч человек. Участники держат плакаты с надписями «Допускай!», «Я имею право на своего кандидата», «Выборы! Выборы! В избиркомах ...»

Участники акции требуют перенести выборы, отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах, зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.

Среди участников митинга — несколько депутатов Законодательного собрания, в том числе представитель фракции «Партии Роста» Максим Резник, справедливоросс Александр Егоров, лидер СР Марина Шишкина, лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский, а также кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко. Последний, как заметил корреспондент «Фонтанки», пообщался с неожиданным союзником — Вячеславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан: зарегистрироваться на муниципальных выборах не удалось его жене.

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«Информация о выборах напоминает сводки с фронта. Работники муниципальных избиркомов ведут себя как бандиты: закрывают двери, фальсифицируют документы. И самое главное: это происходит при попустительстве правоохранительных органов и при индифферентном отношении городского избиркома. Это касается не только муниципальных, но и губернаторских выборов: мы знаем, что и на них готовятся фальсификации», — заявила лидер петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина.

Толпа скандирует «Жулики и воры — пять минут на сборы», «Один за всех и все за одного».

«Наш город не сломился и не поддался. Он хочет честных выборов и смены власти. То, что происходит — это насильственный захват и удержание власти в нашем городе. Преступная группировка, в которой сошлись прокуратура и силовики, чиновники и избиркомы, пытается отнять у нас будущее», — сказал с трибуны депутат от «Яблока» Борис Вишневский.

Под аплодисменты толпы он призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры и оставить врио губернатора в бюллетене одного.

Напомним, митинг против произвола на выборах проходит в Петербурге у Финляндского вокзала.

Организаторами акции выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие. Активисты требуют перенести выборы, отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах, зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.