Смольный хочет без договора отдавать участки под строительные бытовки и туалеты

Комитет имущественных отношений предлагает отдавать землю строителям и реставраторам под стройплощадки без договора. Иначе получается слишком долго.

Проект поправок в Земельный кодекс опубликован на сайте Смольного 24 июля. Сейчас кодекс говорит, что без предоставления земельных участков и установления сервитута (права ограниченного пользования чужим земельным участком) можно использовать землю, в частности, для временных сооружений и складирования стройматериалов при строительстве и реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения. КИО предлагает расширить этот перечень, включив туда также объекты капстроительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, строительство на месте сносимых объектов. Соответственно меняется и режим выдачи разрешений на использование земли.

В пояснительной записке указано, что сейчас использование участков для размещения строительных площадок (включая ограждения, бытовки, навесы, контейнеры, туалеты) осуществляется на основании договоров аренды, пусть и без торгов. На подготовку проекта договора кодекс отводит 30 дней, иногда участок надо сформировать, выполнить кадастровые работы. «Указанные длительная процедура и сроки оформления земельных участков в аренду для размещения строительных площадок не отвечают целям краткосрочного использования, – пишут авторы, – а также могут повлечь нарушение сроков».