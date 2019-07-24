«Фонд имени Рубинштейна». Рестораторы барной улицы предложили создать общую копилку для борьбы со снегом и охраны порядка

В Петербурге началось обсуждение ?общественной концепции преобразования улицы Рубинштейна. Первая рабочая группа с участием 18 рестораторов барной магистрали прошла в пространстве «Точка Кипения».

Владельцы общепита подтвердили желание урегулировать конфликт с жителями через заключение общественного договора. Напомним, о такой инициативе ранее сообщил на круглом столе «Фонтанки» глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Владельцы заведений выразили готовность взять на себя обязательства по обеспечению безопасности улицы: к примеру, организовать патрулирование силами частных охранных структур как минимум в «горячие» пятницу и субботу. Также рестораторы обещают расширить и свою ответственность за гостей: настоятельно приглашать их внутрь, закрывать двери и окна после 22 часов, вызывать наиболее шумным компаниям такси.

Собственники общепита высказались и за градостроительные преобразования — озеленение, устройство выделенных мест для загрузки/разгрузки товаров, организацию специальных остановок такси и их ожидания, устройство площади с зоной отдыха на Пяти углах.

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Участники встречи готовы поучаствовать в благоустройстве (например, установке урн и выделенных зон для курения) и выработать правила и тарифы пользования общим имуществом домов. Но, по мнению рестораторов, необходима юридически-правовая форма для организации общественных инициатив – охраны, уборки снега. Таким решением мог бы стать, например, фонд улицы.

Разработка общественной концепции преобразования улицы Рубинштейна была инициирована группой жителей барной магистрали. К ней на добровольных началах присоединились архитектурная мастерская «Арт-Фасад» и проект «Живые улицы». Формат предполагает проведение отдельных встреч с каждой группой обитателей барной магистрали (рестораторами, отельерами, жителями, собственниками помещений, контролирующими ведомствами и чиновниками). Сформировав свою позицию, они выберут представителей и приступят к созданию единой концепции.

Противостояние барменов и жителей улицы Рубинштейна начало нарастать по мере увеличения числа заведений. Накануне чемпионата мира по футболу рестораторы начали активно обживать не только помещения на первой линии, но и во дворах, и на вторых этажах. Собственники квартир недовольны тем, что заведения нарушают их покой громкой музыкой в ночное время, шумом, который устраивают пьяные посетители, а также курением под окнами. Союзника они нашли в этом году в лице Роспотребнадзора, после проверок которого ряд баров оказался вне закона.