Ждут падения рубля? Российские банки запасаются валютой

Российские банки резко начали запасаться валютой. Как обратил внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, в июне их запас валютной ликвидности вырос на 3,7 млрд долларов — до 18,8 млрд долларов.

Как пишет 24 июля РБК, с которым аналитик поделился оценкой, рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере 8 млрд долларов. Это может быть связано с ожиданиями ослабления рубля или оттока средств клиентов.

В первой половине июля Сбербанк спрогнозировал, что доллар подешевеет с 63 до 62 рублей.