ВАД приведет в порядок участок Выборгского шоссе за 163 млн. Ранее Смольный добавил денег на ремонт

Участок Выборгского шоссе от Кольцевой автодороги до границы Петербурга с Ленобластью отремонтирует АО «ВАД». Закончить должны до конца октября.

Как сообщает КРТИ 24 июля, заявка компании оказалась единственной, поданной на участие в аукционе. Стоимость работ составит 163 млн рублей. Подрядчик проведет ремонт проезжей части площадью 56,6 тыс. кв. м, а также поменяет покрытие на тротуарах площадью 1,373 тыс. кв. м. Общая протяженность участка составляет 2,77 км.

Ранее стало известно, что Смольный изыскал возможность добавить на дорожный ремонт в 2019 году 2,4 млрд рублей, сняв эти деньги с проблемных объектов капстроительства. Как сообщил «Фонтанке» глава комитета Сергей Харлашкин, отдельным лотом предполагалось разыграть как раз Выборгское шоссе.