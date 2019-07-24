Детский омбудсмен попросила Минтруд разобраться с системой предоставления детям-инвалидам средств реабилитации

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минтруд с официальным запросом, в котором просит ведомство отрегулировать систему выдачи технических средств реабилитации (ТСР) детям-инвалидам. Причиной обращения послужили многочисленные жалобы родителей на несоответствия параметров и функций выдаваемых ТСР реальным потребностям детей-инвалидов в соответствии с заключением врачей.

«Так, одна из заявительниц сообщила, что ее дочь – инвалид детства не может получить средства реабилитации, которые ей жизненно необходимы, в течение нескольких месяцев. После обращения в Прокуратуру Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка ведомство сообщило, что ребенку были предложены средства реабилитации, но законный представитель от них отказалась, поскольку оборудование по своим техническим характеристикам не обеспечивало фиксацию правильного положения головы и тела ребенка. Как отметили в Прокуратуре, права ребенка на реабилитацию были не соблюдены из-за нарушений при подготовке региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) документов о закупке технических средств реабилитации, в результате был приобретен товар, не обладающий необходимыми техническими характеристиками. Также и программа реабилитации или абилитации, разработанная в Бюро медико-социальной экспертизы, содержала только перечень рекомендуемых средств реабилитации без указания на конкретные функциональные характеристики. Прокуратура внесла представления в Бюро и отделение ФСС», – говорится на сайте детского омбудсмена.

По мнению Кузнецовой, применение на практике статей 11, 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов РФ» затруднено из-за недостаточного урегулирования на федеральном уровне вопросов разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации. В частности, не прописано требование по обязательному указанию функциональных характеристик ТСР в порядке разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых учреждениями медико-социальной экспертизы.

Также этот порядок не закрепляет требования к обязательному определению функциональных, технических и качественных характеристик ТСР при закупках Фондом социального страхования. Аналогичным образом эти вопросы не урегулированы в приказе Минтруда, касающемся регламента предоставления ФСС услуги по обеспечению инвалидов ТСР.

В результате нарушаются права детей на охрану здоровья. Анна Кузнецова обратилась к министру труда и социальной защиты с просьбой рассмотреть возможность реализации права ребенка-инвалида на предоставление ТСР, соответствующего его индивидуальным потребностям исходя из рекомендаций медиков.