Петербуржца, подозреваемого в избиении 10-летнего сына дверью, отправили под стражу на 2 месяца

Петербуржец, который подозревается в избиении своего сына в алкогольном угаре, отправится под стражу на два месяца. Об этом 24 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на постановление Смольнинского районного суда.

Напомним, бытовая семейная драма произошла 22 июля в доме № 9 по Советской улице. Сестре пришлось хватать брата и самой везти его в больницу. По данным следствия, тем вечером глава семейства изрядно выпил. Между ним и его детьми — десятилетним сыном и старшей дочерью – произошла ссора, и мужчина не смог держать себя в руках. Как сообщили в полиции, он толкнул девочку, которая держала брата, в итоге мальчик упал и ударился головой. Затем пьяный отец ударил ребёнка комнатной дверью по спине, после чего третьеклассник снова ушиб голову об пол.

В среду ему было предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина вину не признал, ближайшие два месяца он проведёт в камере.