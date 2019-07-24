BMW собрались брать плату за то, что у других достается бесплатно

Компания BMW будет взимать с клиентов ежегодную плату за пользование функцией Apple CarPlay. Сама Apple пока эту инициативу баварцев не прокомментировала.

Во многих автомобилях сервис CarPlay присутствует в стандартной комплектации или в качестве платной опции, но BMW решила сделать из нее подписной сервис, сообщает 24 июля Cult Of Mac. Для покупателей новых автомобилей уже сейчас эта опция обойдется в дополнительные 300 долларов за установку. А начиная с этого года в BMW намерены получать ежегодно еще по 80 долларов за доступ к сервису, который для владельцев других марок до сих пор оставался бесплатным, даже если они, как и BMW, брали одноразовую плату за установку как CarPlay, так и аналогичной Android Auto.

При этом никакой отдельной «установки» на самом деле не требуется – надо только активировать эти функции, если они предусматриваются мультимедийной системой автомобиля. На сегодняшний день подавляющее большинство информационных систем изначально поддерживает и CarPlay, и Android Auto, причем речь идет даже о таких массовых автомобилях, как, например, KIA или Ford.

CarPlay, как и её андроидный собрат, позволяет использовать интерфейс автомобиля для управления некоторыми функциями смартфона и наоборот – выводить информацию со смартфона на дисплей автомобиля. Такая интеграция позволяет, например, пользоваться навигационной системой смартфона, слушать музыку, пользоваться Интернетом или отвечать на телефонные звонки.

Во всех этих случаях сервисы предоставляются либо компанией Apple (навигация, стриминговое аудио, справочные сервисы), либо провайдерами интернет-контента и сотовой связи. Производитель автомобиля ни к одному из этих сервисов отношения не имеет, и взимание подписной платы в этом случае выглядит нелогично, если, конечно, BMW не договорится с Apple о каких-то особых услугах для своих клиентов.