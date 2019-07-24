В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Митинг против произвола на выборах стартовал на площади Ленина в Петербурге в 19.00 24 июля. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в мероприятии принимают участие около 300 – 500 человек.

Полиция оцепила площадь с помощью ограждений и выставила рамки, через которые пропускает пришедших, одновременно досматривая их. Среди участников митинга несколько депутатов Законодательного собрания, в том числе представитель фракции «Партии Роста» Максим Резник, справедливоросс Александр Егоров, лидер СР Марина Шишкина, лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский, а также кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко. Видны флаги «Справедливой России», ПРФ, партии «Великое Отечество». Протестующие держат плакаты с надписями «Здесь выбираем мы», «Хватит нам врать».

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Организаторами митинга выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие. Активисты требуют перенести выборы, отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах, зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.

Напомним, 24 июля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала обратиться в Верховный суд, чтобы ускорить рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в отношении членов муниципальных избиркомов в Петербурге. Член ЦИК Александр Кинев ситуацию в Северной столице назвал «экстраординарной».