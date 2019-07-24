В Сибири и на Дальнем Востоке горят леса, люди задыхаются от смога, но пожарным тушить огонь невыгодно

Скриншот с сайта YouTube

Почти 2 млн гектаров леса охвачены пламенем в Сибири и на Дальнем Востоке. Горят Красноярский край, Иркутская область, Якутия, Ханты-Мансийский округ и Ямал. Масштаб бедствия виден по цифрам. К примеру, за 2018 год по всей России пожары прошлись по 3,2 млн гектаров, а в 2017-м — по 1,4 млн гектаров.

При этом лесные пожары почти не тушат из экономических соображений. Сотни спасателей работают не покладая рук, но в основном леса горят в труднодоступных районах, где затраты на тушение превышают размер возможного ущерба. С огнём борются, если он угрожает населенным пунктам или объектам инфраструктуры, сообщает ТАСС 24 июля.

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В населённых пунктах, в том числе в крупных городах, люди задыхаются от дыма, о чём пишут в соцсетях под тегом #потушитепожарысибири.

#ПОТУШИТЕПОЖАРЫСИБИРИ

на территории Западной Сибири, в том числе, в моём родном городе Новосибирске введён режим чёрного неба. Если у нас всё так плохо, то я боюсь представить, что происходит в местах пожара. Самое ужасное, что в целях экономии средств пожары решено не тушить pic.twitter.com/lPZq6qICHB — святой рамен (@svyatoi_ramen) July 24, 2019

Дым от пожаров чувствуют в нескольких регионах. Среди них Омская, Новосибирская, Иркутская, Томская, Кемеровская области, а также Хакасия, Алтайский край, часть ХМАО. Жители Сибири просят ввести режим ЧС, но, по мнению властей, концентрация вредных примесей в воздухе ещё не превысила норму.

Горение началось из-за 30-градусной жары, сильного ветра и сухих гроз. Об этом сообщает МЧС Красноярского края. В Иркутской области также сослались на грозы, а Минприроды РФ винит во всём прежде всего человеческий фактор. Высокий класс пожарной опасности, по данным Гидрометцентра России, сохранится в лесах Красноярского края, Иркутской области и Якутии до 26 июля.

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