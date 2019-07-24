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Бизнес
24.07.2019 18:26
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Пассажиропоток Пулково может вырасти на 15 - 16% в 2020 году. В дополнение к электронным визам воздушная гавань ждет режима «открытого неба»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом «Пулково», может пересмотреть прогноз по росту пассажиропотока в связи с введением электронных виз для иностранцев, въезжающих в Петербург и Ленобласть.

Как рассказал 24 июля «Фонтанке» замгендиректора «ВВСС» Денис Павшинский, текущий прогноз на 2020 год предполагает 10 – 12% естественного роста. «Он может быть скорректирован до 15 – 16%», – отметил он. Отсутствие значимых изменений он объяснил тем, что зимнее расписание 2019/20 года уже сформировано.

Увеличение к 2023 году может оказаться «существенно выше ожиданий» (в соответствии с действующим прогнозом, «Пулково» рассчитывало принять 25 млн пассажиров, что на 40% больше показателей 2018 года), говорит Павшинский. Но лишь при условии, что в дополнение к электронным визам российские власти дадут аэропорту Северной столицы статус «открытого неба», который бы сделал воздушную гавань более привлекательной для иностранных перевозчиков. По его словам, электронные визы могут стимулировать, в первую очередь, так называемый туризм выходного дня. А для этого Северной столице необходима более разветвленная маршрутная сеть и присутствие бюджетных авиакомпаний.

Статуса свободного неба оператор «Пулково» добивается уже несколько лет. 22 июля газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что ВВСС снова обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить 5-ю и 7-ю свободу воздуха, то есть снять ограничение на полеты в третьи страны для иностранных компаний. Обращение «Пулково» рассматривает Минтранс. Но против выступают крупные отечественные перевозчики, которые не рады конкуренции с зарубежными игроками.

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Указ, разрешающий иностранным туристам с 1 октября въезжать в Петербург и Ленобласть по электронной визе, президент РФ Владимир Путин подписал 19 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов  выразил уверенность, что благодаря смягчению визового режима турпоток в Северную столицу увеличится с 8,2 млн до 12 млн человек в течение четырех лет. В комитете по туризму рассчитывают выполнить этот план на год раньше. 

Подробнее о том, чего петербургский бизнес ждет от электронных виз и почему его ожидания менее оптимистичны, чем у властей, читайте в материале «Фонтанки»


© Фонтанка.Ру

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