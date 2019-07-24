Водитель «Шевроле» собрал автобус и «Ладу» на «встречке» под Тихвином

Две легковые машины и автобус столкнулись днем 24 июля в Тихвинском районе Ленинградской области. Легковушки изрядно подправили друг другу бока и «морды».

Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, авария произошла около 14:30 у дома 78 по улице Карла Маркса в Тихвине. По предварительной информации, водитель универсала Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автобусом маршрута № 145 «Тихвин – Липная Горка», а затем врезался в ВАЗ-2112.

В результате медицинская помощь, по предварительным данным, потребовалась водителю «Шевроле». Пассажиры автобуса после ДТП с жалобами не обращались, сообщили изданию в компании «Тихвинпассажиравтотранс», которая обслуживает этот маршрут.

Обстоятельства происшествия уточняются.