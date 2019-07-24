«Это какая-то ошибка». Певец Александр Серов сказал, что не поручался за «вора в законе» Шишкана
Певец Александр Серов не подтвердил информацию о том, что он якобы подписал письмо с просьбой перевести «вора в законе» Олега Медведева (более известен под предыдущей фамилией Шишканов) под домашний арест.
«Я не поручался за Олега Шишканова. Это какая-то ошибка», – ответил он на вопрос корреспондента «Дождя» 24 июля.
В среду стало известно, что около 40 известных в России персон обратились к Мосгорсуду с письмом в поддержку «вора в законе» Олега Медведева (более известен под фамилией Шишканов и кличке Шишкан). Среди подписавшихся называли бывшего главного тренера российской сборной по футболу Валерия Газзаева, народных артистов РФ Льва Лещенко и Александра Серова, а также певицу Любовь Успенскую.
Справка:
Олега Медведева обвиняют по новой статье УК 210.1 для криминальных авторитетов (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что Шишкан получает доход от игорного бизнеса, проституции, продажи наркотиков и прочих преступлений.
Напомним, поправки в УК с новой статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии были внесены в апреле этого года. Получить по ней можно от 8 до 15 лет. С того момента, как закон вступил в силу, это третье уголовное дело по новой статье.
По данным СМИ, Шишкан-Медведев отсидел десять лет за убийство в 80-х годах. Последний раз его задерживали 23 года назад.