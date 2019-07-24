«Это какая-то ошибка». Певец Александр Серов сказал, что не поручался за «вора в законе» Шишкана

Певец Александр Серов не подтвердил информацию о том, что он якобы подписал письмо с просьбой перевести «вора в законе» Олега Медведева (более известен под предыдущей фамилией Шишканов) под домашний арест.

«Я не поручался за Олега Шишканова. Это какая-то ошибка», – ответил он на вопрос корреспондента «Дождя» 24 июля.

В среду стало известно, что около 40 известных в России персон обратились к Мосгорсуду с письмом в поддержку «вора в законе» Олега Медведева (более известен под фамилией Шишканов и кличке Шишкан). Среди подписавшихся называли бывшего главного тренера российской сборной по футболу Валерия Газзаева, народных артистов РФ Льва Лещенко и Александра Серова, а также певицу Любовь Успенскую.