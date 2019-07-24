Facebook оштрафовали на рекордные для США 5 млрд долларов из-за утечки данных

Федеральная торговая комиссия Америки пошла на рекордный штраф в истории технологических компаний страны, а также пригрозила персональной ответственностью основателю социальной сети.

«Федеральные регулирующие органы оштрафовали Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности, а также ввели новые меры контроля в отношении бизнеса», – сообщает 24 июля агентство Associated Press.

Глава комиссии Джо Саймонс назвал меры в отношении компании «беспрецедентными», отметив, что штраф призван «изменить всю культуру конфиденциальности Facebook». Особо он отметил персональную ответственность Марка Цукерберга.

По данным проверяющих, социальная сеть прибегала к «обманным» действиям в настройках конфиденциальности, что позволяло делиться личной информацией пользователей со сторонними приложениями.

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В самой социальной сети заверили, что требования чиновников приведут к более строгому управлению конфиденциальностью пользователей. Эксперты также полагают, что новые настройки приватности ударят по доходам от рекламы.

Напомним, что торговая комиссия Америки начала расследование в отношении Facebook в прошлом году, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica собрала сведения о 87 миллионах пользователей без их разрешения. Предыдущий рекорд по штрафам в отношении технологических компаний был установлен в 2012 году, когда Google выплатил 22,5 миллиона долларов за обход контроля конфиденциальности в Apple Safari.