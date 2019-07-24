Петербург ждет 6 млн иностранцев в 2021 году. Смольный оценил влияние электронных виз на турпоток

Число иностранных туристов, приезжающих в Северную столицу, за три года вырастет в 1,5 раза. Об этом 24 июля сообщила «Фонтанке» заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил уверенность, что благодаря смягчению визового режима турпоток в Северную столицу увеличится с 8,2 млн до 12 млн человек в течение четырех лет. Правда, чтобы достичь таких показателей к 2022 году, хватило бы и текущих темпов роста (9 – 10% в год).

В комитете по развитию туризма настроены более оптимистично. 12 млн туристов Петербург получит уже по итогам 2021 года, заявила Нана Гвичия. Поток иностранцев вырастет при этом с 4 млн в 2018 году до 6 млн человек в 2021-м, уточнила она. Число отечественных туристов, таким образом, также должно вырасти в 1,5 раза.

Указ, разрешающий иностранным туристам с 1 октября въезжать в Петербург и Ленобласть по электронной визе, президент РФ Владимир Путин подписал 19 июля. Список стран, граждане которых смогут воспользоваться упрощенным режимом, пока не опубликован. Но в Смольном рассчитывают, что он будет не меньше, чем у Калининграда. «Мы уверены, что те 53 страны, которые были утверждены для Калининграда, будут однозначно», – сказала Нана Гвичия.

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По мнению замглавы комитета по развитию туризма, городская инфраструктура готова к дополнительному потоку гостей. Но, чтобы реализовать потенциал, Смольный будет совместно с федеральными структурами более активно продвигать отдых в Северной столице на международных рынках.

«Фонтанка» попросила экспертов и участников рынка со своей стороны оценить влияние от введения электронных виз в Петербурге — их прогнозы оказались менее оптимистичны, чем планы властей.