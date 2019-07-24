Экс-сотрудница почты прибрала к рукам 21 тысячу лотерейных билетов. Выиграть много не удалось

Бывшая сотрудница почтамта в Екатеринбурге отправится в колонию на полтора года за то, что целый год вскрывала нераспроданные лотерейные билеты. Сорвать джекпот ей так ни разу и не удалось, зато ущерб от её действий превысил 2,1 млн рублей.

Как сообщает 24 июля региональная прокуратура, женщина, работая руководителем отдела продаж с 2017 по 2018 год, забирала себе оставшиеся в отделении билеты, хотя должна была их утилизировать. В итоге организатор розыгрыша не получил отчёт о 21,4 тысячи купонов, каждый из которых в случае утраты стоит почте 100 рублей. Таким образом, ущерб «Почты России» превысил 2,1 млн рублей.

По признанию самой обвиняемой, ничего больше 1 тысячи рублей за раз ей выиграть не удавалось.