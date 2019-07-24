Англия откладывается? «Зенит» и Дзюба проведут зимой переговоры о продлении контракта

Футбольный клуб «Зенит» попытается сохранить своего нападающего Артема Дзюбу, чей контракт истекает через год. Как пишет 24 июля ТАСС со ссылкой на гендиректора петербургской команды Александра Медведева, стороны вернутся к переговорам о продлении соглашения зимой.

«Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах Дзюба отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров», – заявил Медведев.

Напомним, что в январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытался английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина якобы был заинтересован лично главный тренер клуба Марку Силва. Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. С тех пор он сыграл за петербургский клуб в 141 матче, в которых забил 53 гола.