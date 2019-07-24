Российский омбудсмен опровергла информацию о скором освобождении украинских моряков. Решение еще не принято

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение о возвращении на родину арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков пока не принято, хотя ее коллега Людмила Денисова, действительно, обратилась с такой просьбой к ФСБ.

«С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере», – цитирует 24 июля заявление Москальковой РИА «Новости».

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в ФСБ РФ с просьбой заменить меру пресечения на поручительство. Это позволило бы освободить моряков.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека на Украине заявила, что в данный момент «оформляются последние документы», а экипажи задержанных украинских судов «скоро вернутся домой».

При этом адвокат задержанных Николай Полозов опроверг эту информацию, отметив, что «пока никто ничего не говорил». Полозов подчеркнул, что переговоры об освобождении ведутся, но он затрудняется сказать, на какой они стадии.