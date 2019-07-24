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Власть
24.07.2019 17:24
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Российский омбудсмен опровергла информацию о скором освобождении украинских моряков. Решение еще не принято

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение о возвращении на родину арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков пока не принято, хотя ее коллега Людмила Денисова, действительно, обратилась с такой просьбой к ФСБ.

«С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере», – цитирует 24 июля заявление Москальковой РИА «Новости». 

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в ФСБ РФ с просьбой заменить меру пресечения на поручительство. Это позволило бы освободить моряков.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека на Украине заявила, что в данный момент «оформляются последние документы», а экипажи задержанных украинских судов «скоро вернутся домой». 

При этом адвокат задержанных Николай Полозов опроверг эту информацию, отметив, что «пока никто ничего не говорил». Полозов подчеркнул, что переговоры об освобождении ведутся, но он затрудняется сказать, на какой они стадии.

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Справка:

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.

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