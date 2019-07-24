Тела разбившихся в Кабардино-Балкарии петербургских альпинистов спустили с горы Урал и передали следователям

Тела петербургских альпинистов Константина Семенихина и Даниила Капицина на вертолёте доставили в село Шалушка в Кабардино-Балкарии. Об этом 24 июля сообщает региональное управление МЧС.

Тела были переданы следственно-оперативной группе. Спасатели, участвовавшие в операции, своим ходом спускаются с горы Урал к лагерю «Безенги».

Напомним, о трагедии в горах Кабардино-Балкарии стало известно 21 июля. 24-летний Константин Семенихин и 21-летний Даниил Капицин сорвались при восхождении на гору Урал (высота 4300 метров). На следующий день спасатели нашли тела разбившихся петербуржцев и спустили их на высоту 3800 метров, где к ним мог подлететь вертолёт.