СМИ: Nissan несет 90-процентные убытки и сократит 10 тысяч работников по всему миру

Согласно анонимным источникам японских СМИ, операционная прибыль компании Nissan за прошедший квартал будет ниже примерно на 90%, что намного хуже оценок аналитиков, предсказывавших падение в среднем на 66 процентов. На этом фоне японский автопроизводитель уже сообщил о дополнительных сокращениях штата.

Nissan планирует сократить дополнительно как минимум 5200 рабочих мест по всему миру, помимо тех 4800 работников, об увольнении которых сообщалось в мае, пишет 24 июля Bloomberg. Это примерно 7 процентов всего штата сотрудников японской компании.

При этом официальные финансовые результаты квартала еще не опубликованы, и, говоря о сокращении прибыли, Bloomberg цитирует анонимный источник японской газеты Nikkei. Сама Nissan не опровергает информацию Nikkei, однако подчеркивает, что статья в газете «не основана на каких-либо заявлениях компании», и предлагает дождаться публикации официальных цифр.

Проблемы у японского производителя аналитики связывают как с общим падением автомобильного рынка, так и с серией скандалов, приведших к перетряске руководства компании и попыткам смены курса. Также эти скандалы выявили существенные трения между членами франко-японского альянса Renault – Nissan – Mitsubishi.

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В ноябре 2018 года в Японии по обвинению в финансовых злоупотреблениях был арестован глава альянса Renault – Nissan француз Карлос Гон. Обвинения были основаны на заявлении руководства японской компании и полностью отвергались бывшим топ-менеджером, который считает все произошедшее заговором против себя.

Причиной заговора Гон и его сторонники считают то, что он активно продвигал проект дальнейшей интеграции французской и японской частей альянса вплоть до создания единой компании. Эти планы сильно не нравились японской стороне, опасавшейся, что таким образом французы получат в единой компании практически полный контроль.

Заговор это или нет, до конца не ясно, но желание японцев сохранить свой суверенитет также разрушило другой проект, который мог бы привести к созданию третьей по величине автомобильной компании в мире. Речь идет о предложении концерна Fiat Chrysler о слиянии с Renault-Nissan. Оно было отозвано после того, как против них проголосовали представители Nissan.

Желание сохранить независимость обернулось для японской компании самой низкой прибылью за десятилетие, однако руководство Nissan считает, что ему удастся переломить ситуацию в ближайшие годы за счет радикального обновления модельного ряда и наращивания выпуска электромобилей, а также увеличения продаж в Китае и Латинской Америке. Но пока что Nissan вынужден сокращать сотрудников и оправдываться перед акционерами за низкие прибыли.