В МЧС после трагедии в Хабаровском крае заявили журналистам, что не обязаны проверять детские палаточные лагеря

МЧС отрицает свою вину в унёсшем жизни четырёх детей пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми». В ведомстве заявили, что осуществляют надзор только за капитальными строениями. Об этом 24 июля сообщают «Открытые медиа».

«Устройство и размещение детских лагерей палаточного типа не является предметом технического регулирования в области пожарной безопасности, так как палаточные лагеря не являются объектами капитального строительства», — объяснил журналистам представитель ведомства.

«Открытым медиа» заявили, что МЧС контролирует только объекты капитального строительства. В палаточных лагерях пожарная безопасность, по словам пресс-секретаря ведомства, «достигается выполнением требований противопожарного режима», который устанавливает правила поведения при пожаре, последовательность действий персонала, тренировки и прочее. Кто должен контролировать выполнение этих правил, в МЧС не уточнили.