В МЧС после трагедии в Хабаровском крае заявили журналистам, что не обязаны проверять детские палаточные лагеря
МЧС отрицает свою вину в унёсшем жизни четырёх детей пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми». В ведомстве заявили, что осуществляют надзор только за капитальными строениями. Об этом 24 июля сообщают «Открытые медиа».
«Устройство и размещение детских лагерей палаточного типа не является предметом технического регулирования в области пожарной безопасности, так как палаточные лагеря не являются объектами капитального строительства», — объяснил журналистам представитель ведомства.
«Открытым медиа» заявили, что МЧС контролирует только объекты капитального строительства. В палаточных лагерях пожарная безопасность, по словам пресс-секретаря ведомства, «достигается выполнением требований противопожарного режима», который устанавливает правила поведения при пожаре, последовательность действий персонала, тренировки и прочее. Кто должен контролировать выполнение этих правил, в МЧС не уточнили.
Справка:
Пожар в палаточном лагере на горнолыжном курорте Хабаровского края начался в 2:31 по местному времени. В это время в туркомплексе «Холдоми» находились 189 детей разных возрастов. Всего в городке располагались 26 палаток, из которых уцелели лишь 6. По уточненным данным Минздрава, при ЧП пострадали 12 человек, в том числе 7 детей. Погибли четверо детей. Региональный Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, задержаны трое. После трагедии детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости проверки детских лагерей по всей стране. Власти края объявили траур.