Фальшивомонетчики в России по-прежнему в основном подделывают пятитысячные купюры. Новый тренд - юани

Центробанк опубликовал статистику выявленных фальшивых банкнот за II квартал 2019 года. Она не стала сенсационной: как и раньше, мошенники чаще всего подделывают купюры наивысшего номинала, а из иностранных валют отдают предпочтение доллару.

«Среди выявленных подделок больше всего поддельных пятитысячных банкнот (6316), поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 1902, на третьем месте — поддельные двухтысячные банкноты (671). <...> Большинство поддельных банкнот [из иностранной валюты] составили доллары США (441), меньше обнаружено поддельных банкнот евро (184)», – говорится в отчете Центрального банка России, опубликованном 24 июля.

Не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков банкноты более мелкого номинала: фальшивых 50-рублевых купюр нашли всего 12, а 10-рублевых вообще не было. Кто-то также подделал одну банкноту фунтов стерлингов, а также монеты в 10, 5 рублей и даже 1 рубль.

Набирают популярность у фальшивомонетчиков китайские юани. Если в первом квартале года их нашли 15, то во втором изъяли уже 22 банкноты.

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«Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах», – уточнили в ЦБ РФ.