Наркокурьера поймали на взятке в полмиллиона рублей выборгскому таможеннику

Пятьсот тысяч рублей перевозчик сильнодействующих веществ предлагал одному из руководителей Выборгской таможни, чтобы избежать уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления 24 июля, сотрудники отдела по противодействию коррупции поймали гражданина России на передаче взятки в 100 тысяч рублей. Всего он был готов отдать полмиллиона, чтобы таможня «забыла» о том, что он пытался вывезти из России запрещённые вещества.

Северо-Западное следственное управление на транспорте расследует дело по ч. 4 ст. 291 УК, согласно которой максимальное наказание для взяткодателя – 12 лет лишения свободы.