У криптовалюты Павла Дурова появился первый публичный иностранный инвестор. Он специализируется на онлайн-играх

Шанхайская компания The9 Ltd., специализирующаяся на производстве онлайн-игр, инвестировала 2 млн долларов в блокчейн-проект Павла Дурова Telegram (в СМИ чаще всего назывался TON). Об этом 24 июля пишет РБК со ссылкой на отчетность компании, которая опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В ходе закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты) китайцы еще в 2018 году инвестировали 2 млн долларов, приобретя более 5,297 млн токенов Telegram Inc. Как подчеркивает РБК, The9 Ltd. стал «первым публично известным иностранным инвестором проекта».

Напомним, в ходе первого раунда ICO Telegram привлек 850 млн долларов от 81 инвестора. Известны имена или названия только троих: основатель Qiwi Сергей Солонин (вложил 17 млн долларов); основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили (10 млн долларов); венчурный фонд TMT Investments, созданный Германом Каплуном и Александром Моргульчиком (300 тыс. долларов).

В ходе второго раунда ICO компании Дурова удалось собрать еще 850 млн долларов. Имена инвесторов также неизвестны. РБК уточняет, что The9 Ltd. и Павел Дуров не ответили на вопросы издания.

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Напомним, Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram. В СМИ писали, что запуск должен произойти в третьем квартале 2019 года.

The9 Ltd. основана в 1999 году китайским предпринимателем Чжу Дзюном, он является основным владельцем. Компания специализируется на разработке собственных онлайн-игр и их дистрибуции. Была эксклюзивным дистрибьютором в Китае World of Warcraft (WoW), которая в 2000-х считалась самой популярной онлайн-игрой в мире.