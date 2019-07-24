Ремонт путепровода КАД над проспектом Культуры продлили до августа. Уже второй раз

Объем бетонных работ, которые нужно проделать на путепроводе КАД Петербурга над проспектом Культуры, оказался больше, чем было рассчитано, – сроки пришлось продлить. До этого их уже продлевали в начале июля, а еще раньше ремонт переносили из-за ПМЭФа.

На 28-м километре внешнего кольца КАД восстанавливают гидроизоляцию и защитный слой бетона на путепроводе, который проходит над проспектом Культуры. С 25 июня там перекрыты полоса безопасности и первая полоса, а на второй и третьей полосах введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Планировалось завершить работы 10 июля, но из-за погоды и увеличения объёма бетонных работ сроки пришлось продлить до 22 июля. Теперь их продлевают снова.

«В связи с увеличением объёма бетонных работ, выявленных после демонтажа асфальтобетонного покрытия, сроки производства работ с перекрытием полосы безопасности и первой полосы на внутреннем кольце КАД и ограничением скоростного режима до 50 км/ч будут продлены до 1 августа 2019 года», – сообщили 24 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Ремонт выполняет ООО «ЕвроТрансСтрой». Работы ведутся круглосуточно. Первоначально их планировалось выполнить еще в мае – июне, однако из-за проведения экономического форума пришлось отложить.