Госдума разрешила полиции искать детей с помощью геолокации на мобильниках «потеряшек»

Законопроект, который разрешает искать детей-потеряшек через мобильные устройства, приняла Госдума в третьем чтении 24 июля.

В случае пропажи ребенка родители могут обратиться в полицию с письменным заявлением. Там в течение 24 часов должны начать поиски, в том числе с возможностью получения доступа к данным геолокации мобильного устройства пропавшего.

Правоохранительные органы обязаны уведомить суд о начале оперативно-разыскных мероприятий. В течение 48 часов с момента начала поиска они должны получить судебное решение, в случае отказа – прекратить розыск таким способом.

Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что поиск ребёнка по геолокации может спасти ему жизнь.

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«Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся или с ним случилась беда», – сказал спикер Госдумы.

Законопроект внесён ещё в июле прошлого года. Среди авторов была депутат Ирина Яровая. В пояснительной записке отмечалось, что за последние пять лет в розыске находилось около 40 тысяч несовершеннолетних, причем почти 13,5 тысячи из них — малолетние.