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24.07.2019 18:49
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Нет ли лишнего билетика. Кто делает вход в Янтарную комнату золотым

ГМЗ «Царское Село» не первый год ломает голову над тем, как обезопасить билеты в Екатерининский дворец в Пушкине от спекулянтов. В результате система, призванная оградить добросовестные турфирмы, стала вторым домом перекупщиков.

Нет ли лишнего билетика. Кто делает вход в Янтарную комнату золотым

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О том, как мучителен путь туриста в Янтарную комнату в Екатерининском дворце, «Фонтанка» уже писала. Чтобы на билетах не спекулировали, музей начал продавать их через Интернет по паспортным данным. Но главное поле деятельности спекулянтов остается невидимым для широкой публики, потому что это закрытая компьютерная система для юрлиц. В принципе, ничего противозаконного в системе, которая сложилась на рынке билетов в один из самых востребованных музеев Петербурга, нет. Люди делом заняты — деньги зарабатывают. 

Екатерининский дворец в списке самых востребованных музеев Петербурга хотя бы потому, что здесь, без сомнения, наблюдается самое большое количество желающих попасть внутрь на единицу площади внутренних помещений. Чтобы был порядок, туристические группы и индивидуальные посетители разведены: для первых вход во дворец организован с плаца, для вторых — из Екатерининского парка. «Индивидуалы» вынуждены стоять в очереди до пяти часов. Группам жить проще, потому что у них — фиксированное время посещения. Но купить билеты для группы может только юридическое лицо, у которого заключен договор с ГМЗ «Царское Село». 

После оформления договора фирма получает доступ в автоматизированную компьютерную систему (web-журнал). Там можно забронировать билеты на нужную дату и время, в сетке расписания указано, сколько билетов осталось. «Музей влиять на формирование графика не может, – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГМЗ «Царское Село». – В этом году музей-заповедник заключил договоры со 177 туристическими фирмами. Каждая из них предоставила письмо с просьбой о заключении договора, устав, свидетельство о постановке на налоговый учёт, свидетельство о включении в Единый государственный реестр туроператоров, выписку из ЕГРЮЛ, сформированную не позднее октября того года, когда планируется заключение договора».

Бронирование билетов открывается три раза в месяц. 1 августа откроется бронирование на 11 – 20 августа; 10 августа – на 21 – 31 августа и так далее. За один клик можно забронировать билетов не более чем на 50 человек, интервал между заходами — 5 минут. При этом число заходов не ограничено. Бронь действует в течение 20 минут, в течение которых билеты необходимо оплатить. «Обычно билеты выкупаются в течение часа», – говорят в музее. То есть не уложился в «золотой час» – жди следующего окна бронирования и сиди над клавиатурой с пальцем наготове. 

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Собеседники «Фонтанки» на туристическом рынке отмечают, что правило «одна бронь с интервалом в пять минут» было введено недавно. И если сейчас билеты улетают из системы в течение часа, то до введения этого правила испарялись практически сразу, как только их забрасывали в систему. В летний период по понедельникам и средам Екатерининский дворец работает дольше обычного, до 21 часа, и в систему выкладывают 5 тысяч билетов и на полный, и на сокращенный маршруты с посещением Янтарной комнаты. В другие дни доступно по 4500 билетов. Если в системе билеты закончились, то музей не может ни выложить дополнительные билеты, ни «перераспределить» их между турфирмами. Оплаченные билеты обмену и возврату не подлежат. Но тем, кому посчастливилось их добыть, это и не требуется. 

Сложно сказать, сколько из 177 юридических лиц, заключивших договор с музеем в этом году, живут только за счет перепродажи билетов. «Фонтанка» нашла контакты пяти человек, которые «помогают» гидам, у которых нет договора с ГМЗ или турфирмы которых не успели купить билеты, когда открылась очередная бронь. Из них только один проявил повышенную бдительность и потребовал явки и пароли: название компании и имя человека, давшего телефон. Не удовлетворившись ответами, «помощник» повесил трубку. Причина проста — будучи сотрудником реальной турфирмы, он перепродает не пригодившиеся ей билеты и огласка чревата увольнением. Остальные же целиком живут за счет спекуляции, и им нет нужды опасаться гнева руководства. 

Базовая стоимость билета для иностранного туриста в Екатерининский дворец — 1 тысяча рублей. У спекулянтов вы этот билет купите уже за 2,5 – 3 тысячи. Корреспондент «Фонтанки» попытался заказать 12 билетов для группы туристов из Великобритании на пятницу, 26 июля, или на понедельник, 29 июля. Утренних сеансов ни у одного из перепродавцов уже не оказалось, лучшее, на что мы с нашими «англичанами» могли рассчитывать, — экскурсия, начинающаяся в 18 часов. Учитывая, что спохватились мы за двое суток, и это — большая удача. Цена удачи — 3 тысячи рублей с головы. «Сейчас мы уже август продаем, – признался один из собеседников. – На второе августа билеты могут быть. Но точно я вам сегодня не скажу, перезвоните завтра». Расплатиться за билеты можно любым удобным способом — наличкой при личной встрече у входа на плац или переводом онлайн. 

Услугами перепродавцов пользуются все: и гиды, которые работают с небольшими туристическими группами частным порядком, и турфирмы, которые зарегистрированы в системе ГМЗ, но не успевают. Давать авторизованные комментарии о работе компаний-спекулянтов участники рынка боятся — в этом случае они останутся вовсе без билетов и возможности провести свою группу в Екатерининский музей, минуя пятичасовую очередь. 

«Предполагаем, что в случае необходимости приобретения билетов турфирма, которая не успела забронировать билеты на нужную дату, может обращаться к более «удачливым» коллегам, – признают в ГМЗ «Царское Село». – При этом музей не имеет возможности контролировать взаимодействие турфирм между собой по вопросу перепродажи этих билетов. Жалоб о том, что какие-то турфирмы перепродают билеты по завышенным ценам, в музей не поступало».

Электронную систему бронирования билетов для турфирм в ГМЗ «Царское Село» начали использовать еще в 2013 году. Спустя год его примеру последовали музеи Московского Кремля — они тоже страдают от очередей и тоже пока не нашли способа продавать свои билеты так, чтобы на них не наживались спекулянты. 

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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