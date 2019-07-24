Омбудсмен заявила о готовящемся освобождении украинских моряков. Их адвокат об этом не знает

Уполномоченная Верховной рады по правам человека на Украине Людмила Денисова рассказала о достигнутых договоренностях по освобождению задержанных за нарушение Государственной границы РФ моряков. Сторона защиты об этом ничего не знает.

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», – цитирует 24 июля заявление Денисовой телеканал «Громадське».

При этом адвокат Николай Полозов заверил, что не знает о договоренности.

«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, так как не принимаю в них участие. <...> Но пока никто ничего не говорил», – уточнил Полозов.