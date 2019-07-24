Полиция возбудила дело против «главного по базам» СПбГУ. С него спросят за отдых близких на юге за казенный счет

Начальник Управления эксплуатации баз Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Степанов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба полицейского главка.

По версии следствия, Степанов схитрил и отправил сожительницу вместе с двумя своими детьми отдыхать на базу в селе Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края. Этим он причинил материальный ущерб СПбГУ в размере более 160 тысяч рублей. Полиция считает, что подозреваемый может быть причастен и к другим эпизодам, связанным с его деятельностью.

Проверка Степанова началась ещё в декабре 2018-го, по информации СПбГУ. Университет, в свою очередь, насторожили обращения от студентов в виртуальную приемную летом того же года. Вуз тогда провёл свою проверку на той самой базе «Горизонт» в Ольгинке, после чего Степанов был сначала отстранён от работы, а затем и уволен. Информация об этом содержится в материалах ректорских совещаний от 26 ноября 2018 года и 15 июля 2019 года.