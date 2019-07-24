Неугодные элементы «Теплосети». К чему привела гибель людей в «Типичном Питере»

Расследование прорыва трубы на Измайловском проспекте завершено. Компания «Теплосеть» не признала связь изношенности сетей с трагедией. Крайним за трагедию назначен диспетчер. История также повлияла на увольнение гендиректора Игоря Стренадко, но с его уходом происшествий меньше не стало.

Александр Ермаков/«Фонтанка.ру»

О завершении расследования «Фонтанке» 24 июля сообщил адвокат Александр Борзов, представляющий интересы диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова. Окончательная редакция обвинения включает ответственность Емельянова за прорыв гнилой трубы, которую якобы можно было сохранить бережными переключениями задвижек. Неоднозначный финал уголовного дела совпал с новой серией прорывов труб «Теплосети».

Емельянов обвинен по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Следственный комитет посчитал, что действия диспетчера при запитке трубопровода напрямую связаны с термическими ожогами, которые получили посетители «Типичного Питера».

В ночь на 28 сентября в кафе отдыхала компания из трех человек. Она заняла зал «Бункер» – самый маленький и отдаленный.

«Пели караоке, курили кальян, выпивали, все было хорошо, – вспоминала на допросе подруга погибших. – Около трех часов ночи увидели на полу грязную лужицу… Когда воды стало больше, мне обожгло лодыжки».

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«Типичный Питер» находится в полуподвале. Прошло около пяти минут от первых признаков протечки до потопа. Девушка успела выйти на улицу, молодые люди замешкались и попали под кипяток. Он хлестал из дыры в подземной трубе со скоростью до тысячи тонн в час.

«Теплосеть» провела внутреннее расследование с привлечением Ростехнадзора. Причиной прорыва специалисты назвали разрыв стенки трубы в результате коррозии внутренней и наружной поверхности из-за длительной эксплуатации.

Вывод «Теплосети» поддержал судебный эксперт, проводивший исследование по поручению Следственного комитета.

Архив «Фонтанки»

«Разрушение металла происходило в течение весьма длительного времени (не менее нескольких лет) и не было спонтанным (одномоментным), пока под давлением горячей воды не произошел разрыв наиболее глубоко разрушенного коррозией фрагмента трубы», – говорилось в заключении эксперта Долинского.

Еще одну экспертизу – промбезопасности – проводила компания «Русская лаборатория». Она выявила коррозийное, вплоть до сквозного, разрушение трубопровода и неудовлетворительное состояние защитного покрытия, а также отсутствие учета инцидентов.

За год до трагедии «Русская лаборатория» продлевала жизнь трубе, 25-летний срок эксплуатации которой истек, и разрешила «Теплосети» ее использовать еще три года при условии, что будут устранены неисправности. Но их к началу отопительного сезона не устранили. Напомним, трубу на Измайловском прорвало в первый день сезона.

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Критическое состояние трубопровода перестало играть главную роль, когда «Теплосеть» назначила повторное расследование инцидента и виновным в прорыве выбрала диспетчера. В унисон предприятию действовал Следственный комитет. Он предъявил Емельянову обвинение по уголовному делу.

В марте 2019 года по требованию СК гендиректор «Теплосети» Игорь Стренадко издал приказ об отстранении диспетчера от работы «до вынесения решения судом по уголовному делу».

Емельянов обратился в государственную инспекцию по труду в Санкт-Петербурге, и она пришла к выводу об излишней вольности, которую позволили себе следствие и «Теплосеть», так как отстранение прошло кулуарно, а должно было быть санкционировано судом. Инспекция выдала предприятию предписание, и в конце июня 2019 года Емельянова допустили до работы.

Трагедия не прошла бесследно для Игоря Стренадко. Незадолго до начала подготовки к новому отопительному сезону он покинул пост гендиректора. 13 июня временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Антон Свиридов, который в течение года занимал должность главного инженера «Теплосети». По данным «Фонтанки», резонансом «Типичного Питера» были недовольны в «Газпромэнергохолдинге», владеющем компанией ТГК-1 – крупнейшим акционером «Теплосети».

Но подготовка к новому отопительному сезону пока не сильно отличается от прежних. 23 и 24 июля при испытании труб фонтаны били по всему Васильевскому острову. Тяжкие последствия обходят предприятие стороной, по сетям в настоящее время подается вода температурой не выше 35 градусов.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"