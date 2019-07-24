Смертельная скорость, неудавшийся обгон и пострадавшие дети: итоги вторника на дорогах Петербурга и области

За вторник, 23 июля, на дорогах Петербурга и Ленинградской области погибли четыре человека, причем трое – в Петербурге. Всего же за минувший день в обоих регионах зафиксировали 427 ДТП.

Как сообщает 24 июля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за 23 июля произошли 345 дорожных аварий. В 17 из них были пострадавшие: травмы получили 14 взрослых и трое детей. Три человека погибли.

Ранним утром на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта легковое такси на скорости врезалось в платформу тягача, который стоял на поворот. Один пассажир легковушки погиб на месте, еще один – в больнице.

Второе смертельное ДТП случилось вечером. По данным отдела пропаганды УГИБДД, около 21:30 у дома 32 по Суздальскому проспекту 25-летний водитель BMW 525 на прямом участке дороги не справился с управлением и влетел в фонарный столб. Молодого человека госпитализировали в тяжёлом состоянии, он скончался, не доезжая до больницы.

Реклама



По словам очевидицы Марии, аварии предшествовали «гонки». «Он с «БМВ Х5» гонялся, тот свернул влево, а этот улетел вправо на большой скорости, – пишет она в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». – Мы ехали рядом, видели, как он улетел в столб».

Полгода назад этот красный BMW засветился в дорожном конфликте. Инцидент произошел на КАД днем 24 января 2019 года. По словам одного из участников, водителя грузовой «ГАЗели», двое на BMW якобы напали на него из-за того, что их не устроила его скорость.

«Им не понравилась моя скорость. Остановили меня, подрезав, и напали, вырвали все зеркала, вытащили телефон из машины, помяли дверь, сняли свой госномер, чтобы я не запомнил, и скрылись», – писал он в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В нескольких авариях травмы получили дети. Так, днем на Индустриальном проспекте под машину попала 14-летняя девочка-пешеход. Вечером на Камской улице сбили 13-летнего мальчика на самокате, а утром во дворе дома на Кушелевской дороге столкнулись «Фольксваген Гольф» и трехлетний мальчик на беговеле.

В Ленинградской области в ДТП пострадали двое детей. Вечером в поселке Мга 11-летний мальчик не справился с управлением квадроциклом и столкнулся с автомобилем на встречной полосе. А днем в Выборгском районе области пострадал ребенок-пассажир.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15 часов на 41-м километре автодороги Комсомольское – Приозерск 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Captiva при обгоне неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным КАМАЗом с полуприцепом под управлением 31-летнего мужчины.

В результате в «Шевроле» пострадали три пассажира: 12-летняя девочка, 21-летний парень и девушка 20 лет. Их состояние медики оценили как удовлетворительное.

Всего же за прошедший день в Ленинградской области произошли 82 ДТП, в семи из которых пострадали люди. Травмы получили семеро взрослых и двое детей. Один человек погиб: в Киришском районе водитель «Лады» не справился с управлением и перевернулся.