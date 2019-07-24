Турпоток споткнется об инфраструктуру. Почему электронные визы не приведут Петербург к желаемому экономическому рывку

Крупнейшие транспортные хабы Северной столицы — Пулково и «Морской фасад» — сдержанно оценивают эффект от предстоящего введения электронных виз. Очередей из лоукостеров и круизных лайнеров пока не предвидится.

Фото с сайта pixabay.com/Jan Vašek

Указ, разрешающий иностранным туристам с 1 октября въезжать в Петербург и Ленобласть по электронной визе, президент РФ Владимир Путин подписал 19 июля. Список стран, граждане которых смогут воспользоваться упрощенным режимом, пока не опубликован. Но в Смольном рассчитывают, что он будет не меньше, чем у Калининграда.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уже выразил уверенность, что благодаря электронным визам турпоток в Северную столицу увеличится с 8,2 млн до 12 млн человек в течение четырех лет. Правда, чтобы достичь таких показателей к 2022 году, хватило бы и текущих темпов роста (9 – 10% в год). В комитете по развитию туризма настроены более оптимистично. 12 млн туристов Петербург получит уже по итогам 2021 года, заявила «Фонтанке» заместитель главы ведомства Нана Гвичия. Причем именно поток иностранцев вырастет в полтора раза – с 4 млн в 2018 году до 6 млн человек в 2021 году.

Городская инфраструктура готова к приему дополнительных гостей, считают в комитете по туризму. Но ожидаемый рост потребует новых проектов — в частности, расширения основных транспортных хабов Северной столицы – аэропорта «Пулково» и «Морского фасада». Их операторы уже пересчитывают свои бизнес-планы и стратегии развития, рассказали «Фонтанке» представители компаний. Но пока оценивают эффект от введения электронных виз со «сдержанным оптимизмом».

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом «Пулково», не ждет значимых изменений пассажиропотока в следующем году. «Зимнее расписание уже сформировано», – пояснил «Фонтанке» замгендиректора «ВВСС» Денис Павшинский. По его словам, текущий прогноз на 2020 год предполагает 10 – 12% естественного роста. Он может быть скорректирован до 15 – 16%.

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Увеличение к 2023 году может оказаться «существенно выше ожиданий» (в соответствии с действующим прогнозом, «Пулково» рассчитывало принять 25 млн пассажиров, что на 40% больше показателей 2018 года), говорит Павшинский. Но лишь при условии, что в дополнение к электронным визам российские власти дадут аэропорту Северной столицы статус «открытого неба», который бы сделал воздушную гавань Северной столицы более привлекательной для иностранных перевозчиков. По его словам, электронные визы могут стимулировать, в первую очередь, так называемый туризм выходного дня. А для этого Северной столице необходима более разветвленная маршрутная сеть и присутствие бюджетных авиакомпаний.

Статуса свободного неба оператор «Пулково» добивается уже несколько лет. 22 июля газета «Коммерсант» сообщила о том, что ВВСС снова обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить 5-ю и 7-ю свободу воздуха, то есть снять ограничение на полеты в третьи страны для иностранных компаний. Обращение «Пулково» рассматривает Минтранс. Но против выступают крупные отечественные перевозчики, которые не рады конкуренции с зарубежными игроками.

По словам Дениса Павшинского, 5-я свобода вызывает наибольший интерес у компаний, которые базируются в Средней и Юго-Восточной Азии и имеют маршрутную сеть с полетами в Европу и Северную Америку. В качестве примера он привел «Узбекские авиалинии», которые сейчас летают в Нью-Йорк через Ригу. 7-я свобода была бы больше интересна европейским лоукостерам. В частности, могла бы расширить свою маршрутную сеть компания WizzAir, которая сейчас выполняет рейсы из Петербурга в Будапешт, а ее английская «дочка» с октября свяжет Северную столицу с Лондоном.

Но даже если правительство пойдет навстречу ВВСС, счастливые обладатели электронных виз хлынут в Петербург далеко не сразу. «Сначала авиакомпаниям нужно будет найти свободные ресурсы в виде воздушных судов, сформировать изменения в маршрутной сети, провести переговоры с Пулково и другими аэропортами, сделать запросы на слоты», – говорит Денис Павшинский.

Отечественные лоукостеры тоже не торопятся доставлять иностранцев в Петербург. В компании «Победа» «Фонтанке» заявили, что зарубежных рейсов в ее зимнем расписании не будет. Ранее сообщалось, что компания перестала выполнять полеты за границу из-за конфликта с ФСБ по проверке воздушных судов, но эксперты высказывали мнение, что отечественные направления просто были для перевозчика более экономически интересными.

На прогнозы роста пассажиропотока завязаны планы расширения Пулково, которое почти достигло пределов пропускной способности. Но ранее ВВСС сообщала, что не будет приспосабливать под лоукостеры терминал «Пулково-2» или строить для них отдельный терминал, а пойдет по пути постепенного расширения центрального терминала за счет пристройки дополнительных галерей с северной и южной сторон.

В пассажирском порту «Морской фасад» пока не оценивали влияние электронных виз на свой пассажиропоток, но тоже считают, что взрывного роста ждать не стоит. Для круизных туристов и так действует безвизовый режим на 72 часа, напомнил коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов. Чтобы город стал местом начала и окончания круиза, за что давно ратовал Смольный, нужна все та же разветвленная маршрутная сеть авиаперевозок. «Пока туристы будут предпочитать Стокгольм, Копенгаген и Хельсинки, куда можно попасть из любой точки на карте прямым маршрутом, а не через одну или две пересадки, как в Петербург», – комментирует он. Если бы безвизовый режим был введен именно для прилетающих на самолете круизных туристов, как изначально просил Смольный, это было бы для «Морского фасада» более ощутимо, пояснил топ-менеджер.

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Ранее представители «Морского фасада» называли отсутствие электронных виз и, как следствие, заметного увеличения турпотока одним из препятствий на пути создания собственного круизного оператора, планы которого Смольный вынашивает с 2017 года. По словам директора по развитию «Морского фасада» Дмитрия Костина, от этой идеи город не отказался и сейчас ведет переговоры с потенциальными партнерами. Резкого увеличения судозаходов тоже пока не стоит ожидать. «Расписание для судов формируется на три года вперед. У нас есть понимание до 2022 года и частично заявки на 2023-й», – отметил он.

Директор Moby SPL (оператор парома «Принцесса Анастасия») тоже не ждет резкого роста спроса на круизы. Более того, по мнению топ-менеджера, электронные визы все-таки будут платными. «Опыт во Владивостоке показал, что много «пустых» заявлений – проводится работа по оформлению, но турист впоследствии не едет, и российская сторона ничего не получает», – сказал он.

Сдержанно оценивают эффект от электронных виз и автобусные операторы. «Это повлияет скорее на рейсы из Прибалтики, чем из Финляндии», – считает Райт Реммель, директор российского представительства Lux Express. Но, по его словам, возможный рост также споткнется об инфраструктурные ограничения. «На данный момент, например, перевозчики, выполняющие регулярные рейсы, пока не могут получить разрешений на новые отправления между Эстонией и Россией из-за лимита пропускной способности пограничных пунктов», – сказал он. По оценке Райта Реммеля, пассажиропоток компании между Петербургом и Таллином в 2020 году может вырасти на 10% с учётом нового рейса, который компания открыла в этом году. Для сравнения: по итогам 2019 года компания прогнозирует рост пассажиропотока на 5%.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»