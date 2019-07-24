Финский UPM построит в Уругвае крупнейший в мире целлюлозный завод за 2,7 млрд долларов – «самая большая инвестиция в истории страны»

Финский лесоперерабатывающий концерн UPM принял окончательное решение о строительстве крупнейшего в мире целлюлозного завода в Уругвае.

Компания накануне объявила о том, что инвестирует в проект 2,4 млрд долларов. Завод в маленькой деревне Сентенарио в центре Уругвая будет производить 2,1 млн тонн эвкалиптовой целлюлозы в год. Его планируется ввести в эксплуатацию к концу 2022 года.

Соглашение о строительстве целлюлозного завода было заключено между UPM и правительством Уругвая, и проект стал одной из главных инициатив левого правительства президента Табаре Васкеса.

Мэр столицы страны Монтевидео Карлос Варела Убал в «Твиттере» назвал завод крупнейшей инвестицией в истории страны и вестником развития. По данным UPM, благодаря заводу ВВП Уругвая вырастет на 2%, а годовой экспорт – на 12%.

Однако вокруг проекта идут жаркие споры: производство, которое расположится на одной из главных рек страны, может негативно повлиять на хрупкую экосистему, утверждают экологи. Помимо рисков для окружающей среды противники указывают на негативные последствия для местной промышленности. По данным Iltalehti, активисты даже устроили демонстрацию у консульства Финляндии.