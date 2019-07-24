Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Законопроект, разрешающий охоту с луками, приняла Госдума 24 июля, сообщает сайт российского парламента.

Документ приравнивает луки к охотничьему оружию. Покупать их смогут обладатели охотничьих билетов и разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия. В течение двух недель купленный лук необходимо будет зарегистрировать в лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии. Лицензий на луки не потребуется.

Поправки в закон об оружии были внесены в мае 2018 года группой депутатов во главе с Эрнестом Валеевым и Владиславом Резником.

«Фонтанка» нашла боухантера (охотника с луком, арбалетом), который рассказал, как лучники охотятся в России и почему разрешение лучной охоты никак не повлияет на приверженцев этого хобби.