«Может, чего предложат — шампусика, колбаски». Кого записали в наблюдатели на выборах в Петербурге

Около четырех тысяч наблюдателей выставит на предстоящих выборах петербургская Общественная палата. Эти люди — неравнодушные горожане, активные общественники, утверждают организаторы проекта. Корреспондент “Фонтанки” убедилась: наблюдать за выборами будут те же, кто их организует, — бюджетники.

Евгений Костин/Коммерсантъ

С недавних пор наблюдателей на губернаторских выборах могут выставлять не только кандидаты, но и Общественная палата. Будущих «общественных наблюдателей» 24 июля, в среду, собрали в БКЗ «Октябрьский» — зал, который вмещает четыре тысячи человек, был заполнен почти под завязку. Из семи участников встречи, с которыми поговорила «Фонтанка», шестеро сообщили, что пришли не по зову гражданского долга, а по указанию начальства. Бюджетники под эгидой Общественной палаты уже наблюдали за президентскими выборами в марте прошлого года.

В разгар рабочей среды, в два часа дня, на ступеньках Большого концертного зала «Октябрьский» толпились несколько тысяч человек. Они пришли учиться наблюдать на выборах в сентябре. Их собрала петербургская Общественная палата: эта организация уже второй год направляет на избирательные участки собственных наблюдателей.

В вестибюле концертного зала прохаживались чиновники: председатель комитета территориального развития Смольного Александр Бельский, его зам по политическим вопросам Юлана Савина, председатель городского избиркома Виктор Миненко. Все свидетельствовало о том, что петербургские власти настроены на тесную работу с общественностью и крайне заинтересованы в том, чтобы выборы прошли под ее пристальным наблюдением.

Когда будущие наблюдатели расселись в зрительном зале, со сцены перед ними выступил член президентского совета по правам человека, москвич Александр Брод: с января этого года он стал считаться едва ли не главным представителем петербургского гражданского общества на организованных властями мероприятиях. «Будем вместе бороться за то, чтобы выборы в Северной столице были чистыми. Уверен, наш вклад в чистоту выборов скажется на завтрашнем дне вашего прекрасного города», — напутствовал он.

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Одним из хедлайнеров встречи был Александр Вахмистров, в прошлом — вице-губернатор и председатель совета директоров Группы ЛСР, а теперь — главный по реализации избирательных прав петербуржцев в этой Общественной палате. Вместе с председателем ОП Ниной Кукурузовой и политтехнологом Станиславом Еремеевым, ректором Ленинградского госуниверситета, они в один голос заверили корреспондента «Фонтанки», что собравшиеся здесь — это представители некоммерческих организаций, общественники, самые активные петербуржцы.

«Это не представители какой-то конкретной страты. Можете спросить любого и убедиться: это срез всего петербургского общества», – заявил Еремеев.

Однако семеро случайно выбранных участников встречи, с которыми поговорила корреспондент «Фонтанки», оказались сотрудниками бюджетных учреждений.

«Я вообще суть встречи не знаю. Я был в отпуске. Позвонила завуч, сказала: раз ты в городе, приходи», — рассказал представившийся школьным учителем из Василеостровского района. Ещё один будущий наблюдатель оказался сторожем из детского сада в Московском районе. «У меня выбора нет: либо сторожить, либо наблюдать», — рассудил он, добавив, что прийти на встречу ему «велели».

Сотрудница учреждения социального обслуживания Приморского района рассказала, что прийти на встречу ей и ее коллегам велела заведующая. На вопрос о том, собирается ли она наблюдать на выборах, женщина ответила: «Вообще-то нет». «У меня сейчас работы много, приходится отвлекаться», — пожаловалась она.

Пожилой мужчина из молодежного центра Невского района, улыбаясь, сказал, что пришёл на встречу сам: «Буду наблюдателем на выборах! Почему? Очень мне интересно понаблюдать».

Еще двое молодых людей представились работниками культурно-досугового центра при одной из районных администраций.

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Парень в бывалом спортивном костюме и с трехдневной щетиной, смачно отхлебывая из бутылки с этикеткой «Дюшес», сообщил, что приглашение на встречу получил в детско-юношеской спортшколе Центрального района, где занимается его ребенок. За присутствие на встрече пообещали «путевку в детский лагерь в Зеленогорске», сообщил он, но тут же заметил: «Хотя какая путевка. Разве от этого государства чего дождешься». В БКЗ «Октябрьский» он, по его словам, уже приходил в прошлом году, когда та же Общественная палата учила наблюдателей для президентских выборов. Но в тот раз наблюдать не стал: «Мне это все... (совсем) неинтересно». На вопрос о том, зачем в таком случае пришел вновь, молодой человек ответил прямо: «Может, тут чего предложат – шампусика, колбаски».

В феврале прошлого года в БКЗ «Октябрьский» прошла точь-в-точь такая же встреча, в качестве наблюдателей и тогда выступали сотрудники бюджетных учреждений. На президентских выборах Общественная палата выставляла их вместе с ассоциацией «Национальный общественный мониторинг» (НОМ). Последняя гордится «самой большой сетью независимых наблюдателей по всей России», а появилась она незадолго до президентских выборов, работая в активном сотрудничестве с властями, конкурируя с организацией «Голос» (одной из старейших российских организаций по наблюдению за выборами).

В декабре 2017 года НОМ, например, организовал Всероссийский конгресс наблюдателей, участие в котором приняла председатель ЦИК Элла Памфилова. Представителей «Голоса», который уже несколько лет проводит собственный форум наблюдателей, туда не позвали. Григорий Мельконьянц, лидер «Голоса», заявил тогда СМИ: инициативы НОМ скопированы из их наработок. «Такие объединения появляются каждые выборы. Они поддерживаются и направляются властью и призваны говорить, что все хорошо,— цитировал Мельконьянца «Коммерсант».— Они ничего содержательного не делают, только опровергают информацию "Голоса". А свою карту нарушений копируют у нас».

В Петербурге за работу наблюдателей, выставленных на президентских выборах в марте прошлого года «Национальным общественным мониторингом» вместе с Общественной палатой, отвечал политтехнолог Петр Бычков, вместе с ним работал Всеволод Русаков (он, например, организовал на Митрофаньевском кладбище пикет «Против мертвых душ в списках избирателей» — такой протест участники НОМ продвигали по всей России). Однако петербургские оппозиционеры Русакова запомнили в другом качестве. По словам активиста «Яблока» Юрия Багрова, во время президентской кампании политтехнолог нанимался в штаб Григория Явлинского в качестве сборщика подписей. Однако собранные им автографы в штабе якобы сочли «рисованными», и продолжать сотрудничать с ним не стали. То же самое рассказывает и Наталья Грязневич, работавшая в штабе кандидата в президенты Ксении Собчак.

В нынешней избирательной кампании Всеволод Русаков продолжил борьбу за честные выборы: он оказался в числе организаторов «Штаба за чистоту в политике», который открыл скандально известный боец и националист Вячеслав Дацик. Русаков сопровождал Дацика, когда тот в начале июня ворвался в офис партии «Яблоко», выкрикивая угрозы.

В этот раз выставленные Общественной палатой бюджетники могут стать наблюдателями и на «дачных» избирательных участках, которые петербургские власти решили открыть в Ленинградской и Псковской областях. О том, что наблюдателям предстоит следить за ходом губернаторских выборов и за пределами Петербурга, со сцены объявил Александр Брод. Кстати, возможность выбрать губернатора, находясь в Псковской области, у петербуржцев появилась именно благодаря Александру Броду: сославшись на мнение общественности, он попросил власти «расширить географию» дачного голосования.

Все конкуренты Александра Белова раскритиковали решение создать удаленные от Петербурга участки, заявив, что им будет трудно направить туда наблюдателей.