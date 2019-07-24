У станции метро «Приморская» забил восьмиметровый гейзер. Испытания сетей Васильевского острова на прочность продолжаются

Гигантский фонтан забил на Васильевском острове в Петербурге днём 24 июля. Впечатляющим видео коммунальной феерии поделились пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как грязноватая вода, вырываясь из-под асфальта на Наличной, бьёт восьмиметровым гейзером. Прохудившаяся магистраль принадлежит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На предприятии «Фонтанке» подтвердили, что в ходе плановых гидравлических испытаний «выявлен технологический дефект».

«Вытекание воды на поверхность ликвидировано. Приняты все необходимые меры безопасности. Температура воды не превышает 35 градусов», – уточнили в «Теплосети». И подчеркнули, что ответственность предприятия застрахована.

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Напомним, со вчерашнего дня "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит гидравлические испытания на Васильевском острове. Накануне по всему району били фонтаны.