Регистратор запечатлел, как женщина на Светлановском подставляет детей под удар несущегося «Мерседеса»

ГИБДД Петербурга распространила видеозапись жесткой аварии на перекрестке Светлановского и Северного проспектов. Управлявшая автомобилем «Хендэ» женщина совершила опаснейший маневр. В салоне находились двое детей.

Судя по записи регистратора, «Хендэ» выехал на перекресток и планировал выполнить левый поворот. Встречный поток двигался по разрешающему сигналу светофора. Видимо, 33-летняя женщина рискнула проскочить мимо и подставила левую часть машины под несущийся «Мерседес». «Хендэ» от столкновения развернуло, на дорогу высыпались вещи из салона.

Внутри машины находились мальчик возрастом 2 года 7 месяцев и пассажирка, державшая на руках четырехмесячную девочку. Все они получили серьезные травмы. Женщине-водителю тоже сильно досталось.

Машины на перекрестке столкнулись в час дня 24 июля. Очевидцы бросились на помощь пострадавшим, для эвакуации ребенка пришлось выламывать дверь. Медики подоспели быстро, у места аварии остановилась проезжавшая мимо скорая.