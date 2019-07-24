Меценат, помощник ополченцев Донбасса и спортсменов. За «вора в законе» Шишкана заступились Газзаев, Лещенко, Серов, Успенская и другие

Бывший главный тренер российской сборной по футболу Валерий Газзаев, народные артисты РФ Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская и еще около тридцати известных личностей обратились к Мосгорсуду с письмом в поддержку «вора в законе» Олега Медведева (более известен под фамилией Шишканов и кличке Шишкан). Как пишет РБК, письмо на заседании 24 июля зачитала адвокат Медведева Дарья Евменина.

В обращении суд просят перевести Медведева под домашний арест. Адвокат подчеркнула, что всего около 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта обеспокоены судьбой Олега Медведева». В письме они подчеркнули, что Медведев является меценатом — он поддерживал спортсменов и основал футбольный клуб «Сатурн Раменское». Кроме того, он якобы помогал и ополченцам Донбасса, но не афишировал этого.

Олега Медведева обвиняют по новой статье УК 210.1 для криминальных авторитетов (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что Шишкан получает доход от игорного бизнеса, проституции, продажи наркотиков и прочих преступлений.

Напомним, поправки в УК с новой статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии были внесены в апреле этого года. Получить по ней можно от 8 до 15 лет. С того момента, как закон вступил в силу, это третье уголовное дело по новой статье.

По данным СМИ, Шишкан-Медведев отсидел десять лет за убийство в 80-х годах. Последний раз его задерживали 23 года назад.