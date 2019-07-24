В Петербурге суды рассматривают больше 120 исков, касающихся муниципальной кампании

Больше 120 исков и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся работы муниципальных избирательных комиссий, приняли к производству районные и мировые суды Петербурга. Об этом 24 июля сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

«Все дела рассматриваются в строгом соответствии с действующим законодательством и в установленные законом сроки», — заявили в пресс-службе.

При этом протоколы об административных правонарушениях в отношении членов избиркома «Сергиевское» в суды поступили только накануне и будут рассмотрены сегодня, говорится в сообщении.

Заявление пресс-службы городских судов стало реакцией на выступление председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Она пообещала обратиться в Верховный суд за помощью, чтобы привлечь к ответственности членов муниципальных избиркомов Северной столицы. Помощь Верховного суда Петербургу нужна, по мнению Эллы Памфиловой, поскольку некоторые протоколы об административных правонарушениях, составленные Горизбиркомом (в частности, в отношении членов ИКМО «Сергиевское»), до сих пор не рассмотрены и виновные не наказаны. На заседании ЦИК председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко объяснил это тем, что мировой судья в Выборгском районе ушёл в отпуск.