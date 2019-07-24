Тело умершего в США боксера Дадашева доставят в Петербург на следующей неделе

Вопросом по перевозке тела российского боксера Максима Дадашева на родину занимаются Федерация бокса России и Федерация бокса Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» 24 июля в региональной организации, ожидается, что спортсмена привезут в течение 10 дней, то есть уже на следующей неделе. Тогда же планируется провести прощальную церемонию.

Петербургский боксер Максим Дадашев скончался 23 июля в США в возрасте 28 лет в результате тяжелых травм, полученных в боксерском поединке.

20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11 раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался.

Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями в результате вирусного менингита.

Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. С 2016 года переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.