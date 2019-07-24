Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь

Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть. Уже через пару дней первые признаки не летней погоды проявятся на северо-востоке Европейской России. Спустя ещё несколько дней сильный ветер и холод придут на запад и юг, Европейскую часть России и Урал.

Как сообщает 24 июля Гидрометцентр, так называемая макушка лета, которая должна быть самым тёплым периодом в году, в этот раз будет прохладной. Синоптики объясняют: в тропосфере над Европейской частью России всё будет меняться очень быстро. Теплые пятницу и субботу обеспечит высокий скандинавский антициклон и южные потоки. Но уже в воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет с реактивной скоростью распространяться по территории Европейской России, оттесняя скандинавское тепло назад, к западным границам.

Если на юге просто спадет жара, и температура станет более комфортной, то в средней полосе и на севере Европейской России будет очень прохладно – значения средней суточной температуры в начале следующей недели от Кольского полуострова до Средней Волги не дотянут до нормы 4-7°, от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала – 8-10°. Образовавшийся обширный холодный циклон продолжит кружить над Европейской частью России еще в течение нескольких дней, удерживая прохладную погоду с облаками и дождями.

Петербуржцы, которые хотят вкусить лета как следует, могут отправиться в Финляндию – там на выходных будет стоять тридцатиградусная жара.