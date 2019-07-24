Китайский эсминец «Сиань» отпразднует День ВМФ вместе с Петербургом

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге помимо индийского фрегата примет участие еще один иностранный гость – ракетный эсминец Военно-морских сил Китая.

«Сиань» прибыл в город на Неве 24 июля и выбрал для швартовки набережную Лейтенанта Шмидта. Китайских гостей встретили командование ЗВО и Ленинградской военно-морской базы. 26 и 27 июля китайское судно будет открыто для посещения петербуржцами и гостями города.

Ракетный эсминец ВМС Китая «Сиань» – одна из новинок китайского флота, как рапортует государственная судостроительная корпорация. «Сиань» стал шестым ракетным эсминцем ВМС КНР. Корабль ввели в эксплуатацию в 2015 году. На борту находятся зенитный ракетный комплекс, установка пуска ракет и боевые системы. Экипаж корабля состоит из 250 военнослужащих.

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Напомним, что День ВМФ в этом году отмечается 28 июля. В военно-морском параде в Петербурге примут участие 40 кораблей, включая «Сиань» и индийский фрегат «Таркаш».