Велосипед под колесом и обувь на обочине: пенсионер на Suzuki сбил женщину под Гатчиной

Под колесами автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области днем 24 июля погибла велосипедистка. Ее личность устанавливает полиция.

ДТП произошло в районе первого километра автодороги Рошаля – Черново – Учхоз около 12 часов дня. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 72-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил женщину на велосипеде.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда скорой. Данные погибшей устанавливаются.

На кадрах с места ДТП видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло с пассажирской стороны, а велосипед оказался под колесом. На противоположной обочине нашли туфлю.