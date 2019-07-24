В МИД Германии потребовали прозрачного расследования убийства активистки Елены Григорьевой

В МИД Германии осудили жестокое убийство гей-активистки Елены Григорьевой в Петербурге. Заявление опубликовано в официальном аккаунте в «Твиттере» ведомства 24 июля.

«Мы ожидаем полного и прозрачного расследования, в особенности того обстоятельства, было ли связано убийство с деятельностью Григорьевой в сфере прав ЛГБТ», — говорится в сообщении.

Ранее фигуранты списка сайта pila.ml, которым угрожают расправой за нетрадиционную ориентацию, написали заявление в Следственный комитет и МВД РФ. Подписавшие обращение указывают, что убитая 21 июля в Петербурге активистка Елена Григорьева попала в список тех, кому неизвестные обещали «опасные и жестокие подарочки».