Медали для Олимпиады в Токио сделали из 79 тыс. тонн выброшенных смартфонов и планшетов

Презентация медалей для Олимпийских игр в Японии прошла в Токио в среду, 24 июля. До начала соревнований остался ровно год.

Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси. Вес олимпийских медалей составляет примерно 550 гр. В состав сплавов, из которых они были сделаны, вошли детали из использованной электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов. Гаджеты для этого собирали по всей стране.

#Tokyo2020 Olympic medal design unveiled in the Japanese capital, they are created entirely from recycled consumer devices. pic.twitter.com/OgSz1yaaBx