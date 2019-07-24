Медали для Олимпиады в Токио сделали из 79 тыс. тонн выброшенных смартфонов и планшетов

Презентация медалей для Олимпийских игр в Японии прошла в Токио в среду, 24 июля. До начала соревнований остался ровно год.

Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси. Вес олимпийских медалей составляет примерно 550 гр. В состав сплавов, из которых они были сделаны, вошли детали из использованной электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов. Гаджеты для этого собирали по всей стране.

#Tokyo2020 Olympic medal design unveiled in the Japanese capital, they are created entirely from recycled consumer devices. pic.twitter.com/OgSz1yaaBx — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 24, 2019

За два года проведения акции было собрано почти 79 тыс. тонн электроники. Еще 6 млн мобильных телефонов сдали их владельцы в магазины телекоммуникационного оператора NTT. Все эти меры помогли добыть 32 кг золота, 3,5 тонн серебра и 2,2 тонны бронзы для изготовления олимпийских медалей.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.