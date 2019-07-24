Июль перед уходом поразит Финляндию 30-градусной жарой. Похолодание начнётся на следующей неделе

Пляж Хиетаниеми в Хельсинки // Visit Helsinki / Paul Williams

Столбик термометра в Финляндии преодолеет отметку в +30 в конце текущей недели, однако затем жара сменится похолоданием.

По прогнозу Метеорологического института Финляндии, 24 и 25 июля потеплеет до 28-29 градусов выше нуля, в пятницу, 26 июля, кое-где температура поднимется до +30, а в выходные на юге и западе страны жители будут буквально изнывать от жары – максимальные показатели могут достичь +33 градусов Цельсия. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

Накануне на редкость жаркий день выдался на самом севере Финляндии – в местечке Утсйоки было зафиксировано +30 градусов.

Возможно, это последние настолько жаркие дни этого лета, отмечают синоптики. На севере и востоке страны начнёт холодать уже в воскресенье, 28 июля, а в понедельник температура на севере местами упадёт до +10 градусов, на юге – ниже +20, а уже к среде от +15 до +20 будет по всей стране.

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Вода местами прогрелась до +23 градусов. Температуру в озёрах Суоми можно посмотреть на карте.

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